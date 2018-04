नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चर्चित विचारक व प्रोफेसर राकेश सिन्हा को नोएडा पुलिस ने सोमवार देर रात दलित प्रदर्शनकारी समझ हिरासत में ले लिया। मामला यहीं तक नहीं रुका। नोएडा पुलिस ने सिन्‍हा को गालियां भी दी। इस बात की जानकारी उन्‍होंने खुद ट्वीट कर दी। आपको बता दें कि जिस समय नोएडा पुलिस ने उन्‍हें डिटेन किया उस वक्त वो एक टीवी चैनल के डिबेट में भाग लेने जा रहे थे।

एससी/एसटी एक्‍ट: जानलेवा भारत बंद में 13 की मौत, जिम्‍मेदार कौन?

पुलिस मानवीय गरिमा का ख्‍याल रखे

आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने मीडिया को बताया कि वो एक पैनल डिस्कशन के लिए जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्हें नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस की एक जीप में डाल दिया गया। उस जीप में पहले से ही आठ पुलिसकर्मी बैठे थे। पुलिस टीम का नेतृत्‍व नोएडा के एसएचओ कर रहे थे। उन्‍होंने जब पुलिसकर्मियों से पूछा कि उन्‍हें हिरासत में किस आरोप में लिया गया तो उन्‍होंने बताया कि वो दलित प्रदर्शनकारी हैं। थोड़ी बाद पुलिसकर्मियों ने उन्‍हें जाने के लिए कह दिया। उन्‍होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को मानवाधिकार और व्यक्ति के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए।

एससी/एसटी एक्ट: भारत बंद पर नेताओं ने दी ये प्रतिक्रियाएं, पढ़ें पूरी खबर

हिंसा दुर्भाग्‍यपूर्ण

आपको बता दें कि हाल ही में आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी ने कहा था कि जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का कठोरता से पालन होना चाहिए। समाज के हर समुदाय के लोगों को किसी प्रकार के बहकावे में आए बिना आपस में भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। उन्‍होंने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर हो रही हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है।

I was going to take part in a panel discussion at a media house in Noida when I was pulled inside a police jeep. There were 8 policemen lead by SHO Noida who were using abusive language. When I asked them why I was detained, they simply said I was free to go now:Prof Rakesh Sinha pic.twitter.com/sEOdkmcu3b