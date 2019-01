ट्विटर के बाद तमिलनाडु के मदुरई में भी मोदी के दौरे का विरोध, पोस्टर-बैनर लेकर सड़कों पर उतरे लोग

चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तमिलनाडु के बाद पीएम केरल भी जाने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से चुनावी दौरा होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी तमिलनाडु और केरल में विकास परियोजनाओं की सौगात देकर एक तरह से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, लेकिन तमिलनाडु में उनके दौरे का विरोध होना शुरू हो गया है।

मदुरई में पीएम मोदी के दौरे का विरोध

ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई जिले की हैं, जहां पर पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ एमडीएमके के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एमडीएमके प्रमुख वाइको के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में एम्स अस्पताल की आधारशिला रख दी है। इसके बाद पीएम मोदी राजाजी, थंजावुर और तिरुनेलवेली में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे।

Madurai , Tamil Nadu: Visuals of protest led by MDMK Chief Vaiko against PM Narendra Modi’s visit to the city today. pic.twitter.com/X8OtzJmMPV