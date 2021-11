Punjab: केजरीवाल का दावा, कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सांसद AAP में आने को तैयार, लेकिन हमें नहीं चाहिए कचरा

नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव ( Punjab Assem Election 2022 ) से पहले राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) के संयोजक औऱ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) के दो दिवसीय दौरे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। अपने दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल ने बड़ा बयान दे दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Cm Arvind Kejriwal ) ने चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि, दिल्‍ली की तर्ज पर पंजाब के स्‍कूलों का विकास करेंगे और शिक्षकों के सहयोग से स्‍कूलों की सूरत बदलेंगे। यही नहीं उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सांसद आप में आने को तैयार है, लेकिन हमें उनका कचरा नहीं चाहिए।

