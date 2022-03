पंजाब के नए कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं हरपाल चीमा और ये बड़े नाम

आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपनी कैबिनेट चुनने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं जिनके कैबिनेट में शामिल होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में जानिए विस्तार से:

पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ 16 मार्च को लेंगे जिसके लिए जोरों-शोरों से तैयारी चल रही है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर मान के कैबिनेट में कौन-कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं? हालांकि, इस खबर ने सभी को निराश किया है कि केवल भगवंत मान ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे परंतु कैबिनेट किसी और दिन शपथ लेगी। ऐसे में सस्पेंस कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के लिए एक बार फिर बरकरार रह गया। बताया जा रहा है कि भगवंत मान के कैबिनेट कमें कुल 16 मंत्री होंगे। अब पंजाब में सूत्रों से खबरें सामने आई है कि कैबिनेट के लिए जिन नामों को शामिल करने की संभावना है उनमें हरपाल सिंह चीमा का नाम भी शामिल है।

Punjab Bhagwant Mann Cabinet likely to include Harpal cheema and other