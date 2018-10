पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सोमवार को जाएंगे इजरायल, ट्रेन हादसे के लिए रद्द की थी यात्रा

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को आखिरकार इजरायल जाएंगे। अमृतसर ट्रेन हादसे के कारण उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी थी। सीएमओ ने कहा था कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का इजराइल दौरा रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की पांच दिवसीय यात्रा 21 अक्टूबर से शुरू होनी थी। लेकिन रविवार शाम अमरिंदर सिंह ने इजरायल जाने का फैसला किया है। एक सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक खबर दी गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार से पांच दिवसीय यात्रा पर इजरायल जाएंगे। इजरायल और पंजाब सरकार के बीच तीन अहम मुद्दों पर समझौता होना है।

ये भी पढ़ें: अमृतसर रेल हादसा: सामने आया ड्राइवर का लिखित बयान, ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुकी थी ट्रेन

Punjab CM Capt. Amarinder Singh has decided to visit Israel & hold scheduled meetings there tomorrow. He was scheduled to visit Israel on evening of Oct 19 but the visit was cancelled in wake of #AmritsarTrainAccident. He is supposed to sign 3 Memoranda of Understanding in Israel pic.twitter.com/mZnI6jUIdr