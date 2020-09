Captain Amarinder Singh बोले, कृषि विधेयक बन सकता है पंजाब में अशांति की वजह

चंडीगढ़। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के बाद कृषि अध्यादेशों को लेकर पंजाब में तनाव बढ़ रहा है। जहां एक तरफ किसान सड़कों पर आकर केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं, वहीं सियासी दलों ने भी किसानों को समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह( Captain Amarinder Singh ) ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेशों पर कानून बनाने से पंजाब में अशांति पैदा होगी।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए कैप्टन ने प्रदेश के राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर से मुलाकात कर उनके सामने अपनी बात रखी और मांग की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्य कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ भी शामिल रहे।

अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को बताया कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का कदम मौजूदा खरीद प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने वाला है। देश भर में मौजूद कोरोना वायरस संकट के वक्त में इससे पंजाब के किसानों के बीच अशांति गहरा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि यह अध्यादेश क्षेत्र की शांति और विकास के अनुकूल नहीं हो सकता है।

Today, I, @SunilkJakhar Ji along with 10 more delegates from @INCPunjab met our Governor to share the memorandum against the anti-farmer bills on behalf of people of Punjab. pic.twitter.com/RK4820ESTu