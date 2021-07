वाह कांग्रेस हाईकमान, 'कैप्टन' धड़ाम और सिद्धू को सलाम!

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी लड़ाई के बीच रविवार देर शाम एक बड़ा फैसला सामने आया। कांग्रेस हाई कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को विजेता घोषित करते हुए पंजाब में पार्टी की कमान सौंप दी। पार्टी हाईकमान के इस फैसले से जहां सिद्धू और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है तो वहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर को निराशा हाथ लगी है।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया। साथ ही चार कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। सबसे बड़ी बात कि सोमवार को होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से ठीक कुछ घंटे पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के अंदर मामला सुलझता हुआ नहीं, बल्कि उलझता हुई दिखाई पड़ रहा है।

इतना ही नहीं, नवजोत सिद्धू के लिए इस नई जिम्मेदारी को संभालना आसान नहीं होगा। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर अभी भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीते कुछ दिनों से चल रहे सियासी घटनाक्रम और अब सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद से कई ऐसे सवाल उभरकर सामने आए हैं, जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल, पंजाब कांग्रेस के अंदर इस बदलाव का असर राजस्थान और बाकी कांग्रेस शासित प्रदेशों में दिखाई पड़ सकता है।

AICC President Sonia Gandhi appoints Navjot Singh Sidhu as the President of the Punjab Pradesh Congress Committee with immediate effect. pic.twitter.com/c7ggMUSCts