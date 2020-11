Punjab: अमृतसर में Navjot Singh Sidhu की रैली, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ( Punjab: Congress leader Navjot Singh Sidhu ) केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि सुधार कानूूून ( Agricultural reform law ) के खिलाफ काफी आक्रमक दिखाई पड़ रहे हैं। सिद्धू ने शुक्रवार को अमृतसर के वल्लाह सब्जी मंडी में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि सुधार कानून लागू कर पंजाब सरकार ( Punjab Government ) पर दबाव बनाना चाहती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धू ने कहा कि ऐसे समय में जब अन्नदाता संकट में है तो पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के पास किसानों को मुसीबत से निकालने का फॉर्मूला है। इन हालातों में पंजाब सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है।

Punjab: Congress leader Navjot Singh Sidhu addresses farmers at Vallah Sabzi Mandi in Amritsar.



"Centre owes thousands of crores rupees to Punjab. Entire Punjab stands united as our struggle against centre's Farm Laws is also struggle for our honour, respect & dignity," he said. pic.twitter.com/dJWzaGOHxa