पंजाब सरकार का फैसला, मेघालय में सिखों की सुरक्षा के लिए रवाना होगा 4 सदस्यीय दल

नई दिल्ली। मेघालय में बसे सिखों की सुरक्षा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मेघालय में समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। ये प्रतिनिधिमंडल पूर्वोत्तर राज्य में सिखों पर हो रहे हमले और उनके मुद्दों को हल करने पर बात करेगा।

सीएम ने कहा सिखों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में शामिल है और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया करेंगे। इस दौरान वे मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से भी सिखों की सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे।

The directions come amid media reports that the Punjabi settlers have received threats from certain local banned terrorist organizations in Meghalaya warning them of dire consequences if they resisted the Meghalaya government’s attempts to evict them. https://t.co/sesYnwrGjN