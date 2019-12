झारखंड विधानसभा चुनाव: बीजेपी को बड़ा नुकसान! रघुवर दास ने किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव की 81 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। लेकिन, अब तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी बीच सीएम रघुवर दास ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंन कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और सरकार बीजेपी की अगुवाई में ही बनेगी।

दरअसल, शुरुआती रुझानों में जेएमएम प्लस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम को 40 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। जबकि, बीजेपी को 30 सीटें मिल रही है। जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। रुझानों पर बीजेपी नेता रघुवर दास ने कहा कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जश्न कोई भी मना सकता है, किसी पर रोक नहीं है। सीएम रघुवर ने कहा कि संभव है कि बीजेपी के खिलाफ वाला वोट एक जगह जमा हुआ होगा, जिससे शायद नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए। लेकिन, उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट जीत रहा हूं और बीजेपी की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। लेकिन, जिस तरह के परिणाम अभी सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है।

Jharkhand CM and BJP candidate from Jamshedpur East: These trends are not the final word. There are more rounds of counting to be held. It will not be correct to comment on these trends. I will hold a press conference later in Ranchi. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/zQHGxRjAxw