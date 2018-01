नई दिल्‍ली. मंगलवार को पीएम नरेन्‍द्र मोदी दावोस के वर्ल्‍ड इकोनॉमिक फोरम के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देकर विश्‍व के समझ मौजूद तीन प्रमुख समस्‍याओं का जिक्र किया वहीं कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने उनका भाषण समाप्‍त होते ही उन जबरदस्‍त हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए पीएम से कहा कि जरा देश की समस्‍याओं पर भी आप ध्‍यान दें। देश में गरीब और भुखमरी है, पर आपको उसकी कोई परवाह नहीं है।

उन्‍होंने अपने टि्वट में कहा है कि डियर प्रधान मंत्री, स्विटजरलैंड में आपका स्‍वागत है। कृपया बताएं-डावोस, एक फीसद भारतीयों के पास 73 फीसद संपत्ति क्‍यों है? मै सुबूत के तौर पर एक रिपोर्ट टि्वट के साथ अटैच कर रहा हूं। आप कृपया इस पर भी ध्‍यान दें।

Dear PM,

Welcome to Switzerland! Please tell DAVOS why 1% of India’s population gets 73% of its wealth? I’m attaching a report for your ready reference. https://t.co/lLSNOig5pE