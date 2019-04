केरल: कोल्लम में बोले राहुल गांधी- 'देश आज भाजपा और आरएसएस के हमलों से ग्रसित'

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को केरल में हैं। राहुल गांधी ने यहां कोल्लम जिले के पठानपुरम से यूडीएफ उम्मीदवार एनके प्रेमचंद्रन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि वह आमतौर पर उत्तर भारत के अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने केरल से लड़कर दक्षिण भारत को एक संदेश देने का विकल्प चुना है। ऐसा करके वह एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत सिर्फ एक विचार नहीं है, भारत अलग-अलग लाखों और करोड़ों का दृष्टिकोण है। ये विभिन्न दृष्टिकोण हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं ।

न्याय योजना पर बोले राहुल

राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना गरीबों का जीवन स्तर को उठाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि इस योजना के लिए धन कहां से आएगा, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि इस देश में धन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि न्याय योजना का पैसा मध्यमवर्गीय परिवार से नहीं, बल्कि अनिल अंबानी जैसे लोगों की जेबों से आएगा। राहुल गांधी ने आयकर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।

लोगों की आवाज कुचलना चाहती हैं भाजपा

राहुल गांधी ने कहा कि वह केरल से चुनाव लड़कर अपने आपको सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उनका संदेश यह है कि वह उनके दिलों से डर को खत्म करना चाहते हैं। वह यहां कोई विचाधारा लागू करने नहीं आए है, क्योंकि उनकी विचारधारा यहां के लोग और उनकी आवाज है। यहां के लोगों की आवाज के बिना देश के कोई मायने नहीं। उन्होंने कहा कि अभी हमारा देश आरएसएस और भाजपा के हमलों से ग्रसित है। वो सबकी आवाज को कुचलना चाहते है। वो राज करने का केवल एक ही सिद्धांत जानते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात में यकीन नहीं करती कि देश को केवल एक व्यक्ति या विचारधारा चलाए।

भाजपा, कांग्रेस और आएसएस में मूलभूत अंतर

इसलिए कांग्रेस, भाजपा और आएसएस में मूलभूत अंतर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेसमुक्त भारत की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वह कांग्रेस की विचारधार को देश से मिटाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस न केवल चुनाव में उनको हराएगी, बल्कि उनको गलत भी साबित करेगी। कांग्रेस चुनाव के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेगी। कोई बात नहीं भाजपा चाहे उन पर जितने हमले कर ले, लेकिन वो हमेशा प्यार से जवाब देंगे। क्योंकि इस देश का वजूद किसी एक विशेष विचारा धारा से अधिक बड़ा है।

आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष यहां चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सोमवार को केरल पहुंचे राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इन सीटों पर 23 अप्रैल को का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।

