लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, रोड शो के बाद चाय पर चर्चा

नई दिल्ली। केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को पहली बार वायनाड पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए वायनाड आए हैं। राहुल ने पहले मलप्पुरम जिले के कलिकावु में बारिश के बीच रो रोड शो किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष चोककड़ में एक दुकान पर चाय पर चर्चा करते नजर आए। राहुल तीन दिनों की वायनाड यात्रा पर आए हैं।

Kerala: Congress President Rahul Gandhi stops for tea at a shop in Chokkad of Malappuram district. He is on a three-day visit to the state, beginning today. pic.twitter.com/YP1Qgei6rR — ANI (@ANI) June 7, 2019

बारिश के बीच राहुल गांधी ने मलप्पुरम में रोड शो किया। इस दौरान रोड शो में कांग्रे कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। राहुल ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

#WATCH Congress President Rahul Gandhi arrives at Kalikavu in Malappuram district in Kerala. Today, he begins his three-day visit to the state after Lok Sabha elections. pic.twitter.com/e2tTizHIff — ANI (@ANI) June 7, 2019

ट्वीट कर दी जानकारी

मल्लापुरम में रोड शो के बाद राहुल यहां एक जनसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शनिवार को वायनाड जिले में उनका रोड शो होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्वीटर अकांउट से जानकारी देते हुए लिखा था कि वह 7 और 8 जून को वायनाड का दौरा करेंगे। तीन दिन में वे 15 जगह स्वागत समारोह में शामिल होंगे।

I will be in wayanad , Kerala starting this afternoon and till Sunday to meet citizens & Congress Party workers. It’s a packed schedule with over 15 public receptions planned over the next 3 days. pic.twitter.com/1r71RsgI9X — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 7, 2019

अमेठी में स्मृति इरानी से हारे राहुल

बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वायनाड में राहुल गांधी का यह पहला दौरा है। राहुल ने लोकसभा चुनाव में दो सीटों अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। अमेठी में कांग्रेस की पारंपरिक सीट से भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था। लेकिन वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को दिल खोल का वोट किया। जिसका नतीजा रहा है कि राहुल ने यहां से 4 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की।