राहुल गांधी ने CM मोदी के ट्वीट पर अब PM मोदी से मांगा लोकपाल पर जवाब

नई दिल्ली। गुजरात चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकपाल के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून के मुताबिक सरकार अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाई है।

मोदी के पुराने ट्वीट को किया रिट्वीट

राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा कि बीत गए चार साल, नहीं आया लोकपाल ,जनता पूछे एक सवाल, कब तक बजाओगे 'झूठी ताल'?

बीत गए चार साल

नहीं आया लोकपाल

जनता पूछे एक सवाल

कब तक बजाओगे 'झूठी ताल'?



Are the ‘defenders of democracy’ & ‘harbingers of accountability’ listening?#FindingLokpal pic.twitter.com/v9Kc2Io3Ur