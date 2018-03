कर्नाटक में राहुल गांधी का बयान, इस सरकार ने 10 उद्योगपतियों का कर्ज किया है माफ

बेंगलुरु: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी की तरफ से तो पीएम मोदी, अमित और योगी आदित्यनाथ जैसे पार्टी के बड़े नेता कर्नाटक में चुनाव प्रचार को देख रहे हैं तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी राज्य में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी कर्नाटक के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जहां रविवार का दिन ऐस रहा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राहुल गांधी कर्नाटक में एक ही दिन प्रचार के लिए पहुंचे।

राहुल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

रविवार को राहुल गांधी और अमित शाह दोनों ने कर्नाटक में चुनावी सभा की, जहां दोनों ने एक-दूसरे पर हमला बोला। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष और पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में किसानों और मजदूरों की जेबों से पैसा निकलकर उद्योगपतियों की जेबों में जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के 10 बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को माफ कर दिया है।

अमित शाह ने किया राहुल पर पलटवार

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने किसी उद्योगपति का कर्ज माफ नहीं किया है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं।

पीएनबी स्कैम को लेकर घिरी मोदी सरकार!

कर्नाटक के तीन दिवसीय दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11,400 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले को लेकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा, ”पैसा किसानों, मजदूरों की जेब से निकलकर 10 उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। आपने देश के 10 सबसे अमीर उद्योगपतियों का लोन माफ किया, मोदी जी क्या आप हिन्दुस्तान के किसानों का लोन माफ करोगे? कोई जवाब नहीं मिला।” इस पर अमित शाह ने भी एक सभा में पलटवार करते हुए कहा- ”हमने किसी भी उद्योगपति का कोई भी कर्ज माफ नहीं किया है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं।”

अप्रैल-मई में होने हैं चुनाव

आपको बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल या मई के महीने में चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से कांग्रेस और बीजेपी राज्य में जोरशोर से प्रचार कर रही है। राज्य में फिलाहल कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसे बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी कर्नाटक में पांव जमाने में जुटी है।

PM ne 2014 ke chunav mein har Bhashan mein kaha ki main desh ka chaukidar banna chahta hu.Ek taraf unke Ex-CM or dusri taraf 4 mantri Jail me samay kaatke aaye hain, aur chaukidaar desh ko kehta hai ki mai bhrashtachar ke khilaf ladne aaya hu: Rahul Gandhi in Bagalkote #Karnataka pic.twitter.com/ExR3nA1EGB