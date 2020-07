Rahul Gandhi ने कहा- अपनी इमेज बनाने में लगे हैं PM Modi, सभी संस्थाएं भी कर रही हैं यही काम

नई दिल्ली। भारत-चीन विवाद ( India-China Tension ) और कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर विपक्ष लगातार केन्द्र सरकार ( Central Government ) पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ( Congress ) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ( PM Modi ) खुद की छवि बनाने में लगे हुए है। इसके अलावा उन्होंने चीन ( China ) से भारत ( India ) को कैस निपटना चाहिए, इसे लेकर एक वीडियो ( Rahul Gandhi Share Video ) भी शेयर किया है।

Rahul Gandhi के निशाने पर PM Modi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Modi ) का पूरा फोकस खुद की छवि बनाने पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ( India ) की सभी संस्थाएं भी इसी काम को करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की छवि राष्ट्रीय दृष्टि का विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ( Rahul Gandhi Tweet ) ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने चीन के साथ निपटने के लिए अपने सुझाव दे रहे हैं। दरअसल, चीन ( China Issue ) मसले को लेकर पूछे गए सवालों पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि चीन के साथ मानसिक मजबूती के साथ निपटना होगा। राहुल गांधी ( Rahul Gandhi on China Issue ) ने चीन के 'भारत को चीन के साथ कैसे निपटना चाहिए'? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर आप निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं तभी आप काम कर पाएंगे।

China से निपटने का राहुल गांधी ने दिया सुझाव

राहुल गांधी ( Rahul Gandhi on India China Tension ) ने कहा कि आप चीन से वो चीज तभी हासिल कर पाएंगे, जो आपको चाहिए और यह हकीकत में किया जा सकता है। लेकिन, चीन ने आपकी कमजोरी पकड़ ली तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बगैर दृष्टिकोण के आप चीन से नहीं निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि दृष्टिकोण का मतलब केवल राष्ट्रीय से नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय ( International ) से है। उन्होंने कहा कि देश को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को अब वैश्विक विचार बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर सोचने से ही भारत की रक्षा की जा सकती है। इनमें सीमा विवाद भी है और इसका समाधान भी करना जरूरी है। इसके लिए तरीका बदलना होगा, सोच बदलनी होगी।

PM is 100% focused on building his own image. India’s captured institutions are all busy doing this task.



One man’s image is not a substitute for a national vision. pic.twitter.com/8L1KSzXpiJ