हिमाचल में राहुल की हुंकार, 'BJP-RSS गोड-के लवर्स नहीं, बल्कि गोड-से के लवर्स'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Rahul Gandhi ) के आखिरी चरण के लिए पार्टियों के बीच घमासान जारी है। प्रचार-प्रसार के आखिरी दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh ) के सोलन पहुंचे। चुनावी सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Narendra Modi ) पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी गलती नहीं मानी। राहुल ने कहा कि नोटबंदी में पीएम मोदी ने सबसे बड़ी गलती की।

पढ़ें- तेजस्वी का नीतीश पर तंज: 'अब तो घोषणापत्र जारी कर दीजिए चाचा, डरिए मत हम देख लेंगे'

राहुल का बीजेपी पर तंज

वहीं, रैली को संबोधित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा मामले को लेकर भाजपा पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट किया, भाजपा और RSS गॉड लवर नहीं, बल्कि गोड्से लवर हैं।'

देश के पीेएम को समझ नहीं- राहुल

इससे पहले हिमाचल में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कहते हैं बादलों में रडार नहीं होते, लेकिन जिन्हें जानकारी है उनकी बात वो नहीं सुनते। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश के पीएम को समझ ही नहीं है। मोदी आजकल भाषण में कुछ नहीं बोलते, टीवी इंटरव्यू में पढ़कर जवाब देते हैं। मोदी ने नोटबंदी के जरिए पूरे हिन्दुस्तान को जबर्दस्त चोट मारी।

पढ़ें- प्रधानमंत्री पद को लेकर दिए बयान पर पलटे गुलाम नबी आजाद, बोले- 'सबसे बड़े को मौका मिलना चाहिए'

वहीं, राहुल गांधी ने SPG के हवाले से दावा किया है कि नोटबंदी से पहले मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को रेस कोर्स रोड में कमरे में बंद कर दिया था। राहुल ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश को 70 सालों से चला रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर उनसे नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 35 हजार करोड़ नीरव मोदी को दिया, 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी को राफेल डील में दिलवाया।

I finally got it. The BJP and the RSS...



Are not God-Ke Lovers.



They are God-Se Lovers.