राहुल गांधी ने उन्नाव-कठुआ जैसी घटनाओं के बहाने मोदी सरकार को घेरा, पूछा- ऐसी राजनीति से शर्मिंदगी नहीं होती?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक कई मुद्दों पर वे केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से वे महिलाओं के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन को निशाना बना रहे हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर महिलाओं के खिलाफ फैसले लेने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते आ रहे हैं फिर चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का। इसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने उन्नाव, कठुआ जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से बड़ा सवाल किया है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा है कि आखिर ऐसी राजनीति से शर्मिंदगी नहीं होती?

Rahul Gandhi Attack On PM Modi Over Unnao Kathua Gujarat like Incidents