नई दिल्‍ली। केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्‍होंने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था थी। पीएम मोदी की गलत नीतियों की वजह से बर्बाद हो गया।

Congress leader Rahul Gandhi in Wayanad, Kerala: India's biggest strength was its economy which has been destroyed by Narendra Modi & the BJP. He should answer why he did so, why has he created massive joblessness in the country? That is the discussion Narendra Modi needs to have pic.twitter.com/GfOeKYLZYk