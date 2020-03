लोकसभा में गूंजा Yes Bank का मामला, राहुल गांधी ने पूछा- सरकार बताए कौन हैं सबसे बड़े 50 डिफॉल्टर?

नई दिल्ली। लोकसभा ( Loksabha ) में भी आज Yes Bank Crisis का मामला उठा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने सदन के अंदर यस बैंक का मामला उठाते हुए केन्द्र सरकार ( Central Government ) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Narendra Modi ) कहते हैं कि जिन लोगों ने बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़-पकड़ कर वापस लाऊंगा। लेकिन, मैंने सरकार से सबसे बड़े 50 डिफॉल्टर ( defaulter ) के नाम पूछे हैं लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

MoS Finance A Thakur in LokSabha:A list of wilful defaulters is available on the website.There is nothing to hide. All these people took money went away during their (Congress) govt. The question posed by a senior member of the House shows his lack of understanding of the subject https://t.co/mXqvrpfh2l pic.twitter.com/8XgXO3C0gN

यस बैंक संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदन की कार्यवाही शुरू होती है इस मामले को उठाया। इतना ही नहीं विपक्ष ने इस मामले को लेकर जमकर हंगामा भी किया। राहुल गांधी के डिफॉल्टर वाले सवाल पर भी सदन के अंदर हंगामा हुआ। वहीं, राहुल गांधी के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने काफी आंकड़े भी गिनाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप वेबसाइट पर जाकर देखें, डिफॉल्टर्स के नाम मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, क्योंकि इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि हम भगोड़ों पर एक्शन ले रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यस बैंक संकट पर कहा कि इस बैंक का हर डिपॉजिट सुरक्षित है और केन्द्र सरकार यस बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यस बैंक के मामले में सरकार ने 3 दिन में सारे प्रभावी कदम उठाए। इसी बीच प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना सदन पेंटिंग बेचने का मामला उठा दिया गया।

Congress MP Rahul Gandhi at Parliament: I had asked a simple question about the names of wilful defaulters. But I was not given a clear answer. What hurt me was that the Speaker did not allow me to ask a secondary question which is my right as a member of Parliament. pic.twitter.com/vP0X7aBhr9