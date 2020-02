सेना में महिलाओं को स्थायी कमिशन देने के मामले में राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, वकील नवदीप सिंह ने कहा- सियासत न करें

नई दिल्ली। सेना में महिलाओं को स्थायी कमिशन देने के मामले पर अब सियासी जंग शुरू हो गया है। दरअसल, महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला।

सोमवार को राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं ने मोदी सरकार को गलत साबित किया है। हालांकि राहुल के बयान पर हाईकोर्ट के वकील नवदीप सिंह ने प्रतिक्रिया दी और इस मामले पर राजनीति न करने की नसीहत दी।

राहुल ने क्या कहा?

बता दें कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमिशन देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है।

राहुल के ट्वीट को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है पाकिस्तान : शाहनवाज

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि महिला आर्मी अफसर कमांड पोस्ट या पर्मानेंट सर्विस के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे पुरुषों से कमतर है। ऐसा करके सरकार ने सभी भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। मैं भारत की महिलाओं को आवाज उठाने और बीजेपी सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं।'

However the appeal against the Delhi HC decision that had granted this benefit to women officers was filed in 2010, when the current govt was not in power. That said, it's my sincere belief that such issues and judicial verdicts must not be politicised.https://t.co/r6S2cox3gB