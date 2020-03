राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारा हमला, देश में आने वाली है आर्थिक सुनामी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा, 'देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। संसद में सरकार का वनवे ट्रैफिक है।' सुस्त पड़ रही अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री को रेटिंग एजेंसियों के आकर्षण से बाहर आकर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री इस बारे में ज्यादा चिंतित हैं कि मूडी या ट्रंप क्या कहेंगे।"

राहुल गांधी ने कहा कि "मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वे क्या कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को बाहर आकर इसके लिए कुछ करना चाहिए। जबकि वे अपने सिर को रेत में डालकर बैठे हैं और समस्या को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं।"

#WATCH Congress MP Rahul Gandhi: It is like a tsunami is coming. India should be preparing itself not just for #Coronavirus but for the economic devastation that is coming. I am saying it again & again. Our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. pic.twitter.com/Pk6cMDVhNr