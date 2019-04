रफाल को लेकर राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, डिबेट करने की दी खुली चुनौती

नई दिल्ली। रफाल डील मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके बाद अब कांग्रेस भी सत्तारूढ़ दल भाजपा पर हमलावर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने भी यह मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने माना है कि रफाल मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रफाल मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक आपत्तियों को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। इसके साथ ही रफाल मामले में पुनर्विचार याचिका पर अब योग्यता के आधार पर सुनवाई होगी और अदालत इससे संबंधित प्रकाशित दस्तावेजों को देखेगी।

This is a victory for India! We welcome the Supreme Court’s judgement to review the Rafale petition. Satyamev Jayate! 🇮🇳#RafaleDeal #ChowkidarChorHai https://t.co/DQMLcdYrr5