Rahul Gandhi ने कमलनाथ के विवादित बयान पर जताई नाराजगी, कहा - मुझे ऐसी भाषा स्वीकार नहीं

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ( Ex CM Kamal Nath ) के बयान को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिन बाद कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कमलनाथ के बयान को पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

#WATCH Kamal Nath ji is from my party but personally, I don't like the type of language that he used...I don't appreciate it, regardless of who he is. It is unfortunate: Congress leader Rahul Gandhi on the former Madhya Pradesh CM's "item" remark pic.twitter.com/VT149EjHu0