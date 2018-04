धीरज कुमार

नई दिल्ली: दलित मुद्दों को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। हर रोज नए नए राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दलितों के समर्थन में राजघाट पर अनशन कर रहे हैं। राहुल गांधी राजघाट पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत , शीला दीक्षित समेत कई नेता मौजूद हैं।

Delhi: Congress president Rahul Gandhi arrives at Rajghat, where the Congress party is staging a protest and hunger strike over atrocities on Dalits. pic.twitter.com/2rQQqzN58Y

बीजेपी ने राहुल पर कसा तंज

वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के उपवास पर चुटकी ली है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि लंच के बाद राहुल गांधी उपवास पर बैठे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी उपवास उपहास कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि उपवास के नाम पर कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है। पात्रा ने कहा कि कर्नाटक में हो रहे दलितोें पर जुल्म का राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं देते हैं।

अनशन में आया नया मोड़

हालांकि इस अनशन में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को धरना स्थल से लौटने के लिए कह दिया गया। दोनों नेताओं को राजघाट से वापस भेज दिया गया। इससे नाराज सज्जन कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में क्लीनचिट दे रखी है। अब इसमें नया क्या है।

Sources say JD Tytler & Sajjan Kumar were asked to leave Rajghat, where the Congress party is staging a protest and hunger strike over atrocities on Dalits. #Delhi pic.twitter.com/HDlodke0GJ