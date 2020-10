तुम मुझे वोट दो-मैं तुम्हें मुफ्त कोरोना वैक्सीन दूंगा, बिहार में भाजपा के वादे पर राहुल गांधी का तंज

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए इसमें पहला वादा किया है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को मुफ्त कोरोना वैक्सीन ( covid-19 vaccine ) लगाई जाएगी। हालांकि इस घोषणा के बाद सियासी दलों ने भाजपा पर हमलावर तेवर एख्तियार कर लिए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस चुनावी वादे का मजाक उड़ाया जा रहा है।

राहुल का ट्वीट

राहुल गांधी ने गुरुवार को इस चुनावी घोषणा पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट में लिखा, "भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख़ देखें।"

क्या है राहुल का मतलब

राहुल गांधी के इस ट्वीट में उन्होंने समझाया कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन के वितरण की घोषणा कर दी है। हालांकि यह बात सभी जानते हैं कि अभी तक देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है। उन्होंने मोदी सरकार की घोषणा को झूठा करार देते हुए कटाक्ष किया कि अगर आप बिहार से नहीं हैं, और आपको भी कोरोना वैक्सीन चाहिए तो आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक की आपके प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे।

हाथ पर हाथ धरे मोदी सरकार

राहुल गांधी ने गुरुवार को दिन में भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा,

"आम जन पर लगातार होते वार

अब महँगाई भी हुई हद से पार

काले क़ानूनों से किसान लाचार

छीना उनका सम्मान व अधिकार

हाथ पर हाथ धरे मोदी सरकार

करे सिर्फ़ पूँजीपति मित्रों का बेड़ा पार।"

आप ने भी घेरा

ना केवल राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा की इस चुनावी घोषणा पर विरोध जताया है। आप ने दो भाजपा के घोषणा पत्र को जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अलग-अलग ट्वीट में लिखा, "गैर-भाजपा शासित राज्यों के लिए क्या? भाजपा को वोट ना देने वाले भारतीयों को क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त नहीं मिलेगी। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

और जहां बीजेपी नहीं, वहां सप्लाई नहीं।।"

राजद का वार

राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. नवल किशोर ने ट्वीट किया, "निर्मला सीतारमण जी मुक्त टीकाकरण इस देश के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। भाजपा का क्या कोई दायित्व नहीं है। बिहारी युवाओं को रोजगार चाहिए और तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं जो संभव है।"

Free vaccination is a fundamental right of every citizen of this country @nsitharaman ji. No obligation to @BJP4India. Bihari youth needs employment and @yadavtejashwi is promising 10 lakh jobs which is possible. #BiharElections2020 @RJDforIndia https://t.co/NGdU1M2IgN