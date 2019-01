गोवा में छुट्टियां मनाने पहुंचे राहुल गांधी, ब्लू टीशर्ट में कांग्रेस के कैप्टन नजर आए कूल

नई दिल्ली। पांच राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन, संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को जमकर घेरने और प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने के एलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ रिलेक्स मूड में नजर आ रहे हैं। छुट्टियां बिताने गोवा पहुंचे राहुल गांधी की ताजा तस्वीर तो कुछ यही बयां कर रही है जिसमें वे काफी कूल नजर आ रहे हैं। ब्लू टीशर्ट में डेंटिस्ट रचना फर्नाडिस के साथ नजर आ रहे हैं।



आपको बता दें कि राहुल गांधी गोवा में अपनी मां सोनिया गांधी के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां सीफूड के लिए मशहूर फिशरमैन वार्फ रेस्त्रां में जाकर अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया। राहुल गांधी यहां पर अपनी मां और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ लंच करने पहुंचे थे।

Goa: Congress President Rahul Gandhi at a restaurant in South Goa yesterday, where he had lunch with his mother Sonia Gandhi . (Pic courtesy: Dentist Rachna Fernandes - in pic with Rahul Gandhi) pic.twitter.com/D1YWyrdlfl