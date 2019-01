ओडिशा: मोदी और पटनायक पर बरसे राहुल गांधी, 'यहां के मुख्यमंत्री का रिमोर्ट दिल्ली से ऑन-ऑफ होता है'

भुवनेश्वर: मिशन 2019 के तहत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को ओडिशा के भुवनेश्‍वर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर रफाल मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है। मगर ओडिशा में भी चोरी हो रही है। यहां के सीएम और मंत्रियों के द्वारा चिटफंड के जरिए चोरी की जा रही है। इसका रिमोट कंट्रोल हिंदुस्तान के भ्रष्ट चौकीदार के पास है। जब वो बटन दबाते हैं तो सीएम काम करते हैं।

पीएम मुझे गाली देते हैं मैं गले लगाना चाहता हूं- राहुल गांधी

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भाजपा आरएएस नफरत फैला रहे हैं । मैंने हमेशा भाजापा और आरएसएस की अभद्र भाषा को प्यार की तरह लिया है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि आप मुझसे भले ही नफरत करो लेकिन मैं आपसे प्यार करूंगा। आप मुझे गाली देते हैं लेकिन मैं गले लगाना चाहता हूं। भाजापा और आरएसएस की अभद्र भाषा को हमेशा प्यार की तरह लिया है। राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुझे गाली देकर बीजेपी और आरएसएस ने बड़ा गिफ्ट दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गीता पढ़ने की भी सलाह दी।

किसानों का होगा लोन माफ

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर ओडिशा में कांग्रेस की सरकार आती है तो तीन राज्यों के तर्ज पर किसानों की ऋण माफ कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजय बनाए निश्चित तौर पर हम लोन माफ करेंगे।

#WATCH:Rahul Gandhi says in Bhubaneswar,"I want to tell farmers of Odisha,2-3 months are left, listen to me carefully, as soon as Congress govt is formed here,you count till 10. Not 11, only 10. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Within 10 days,Congress will waive off loans of Odisha farmers" pic.twitter.com/g5KuN3Paf8