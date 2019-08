राहुल गांधी विपक्ष के डेलिगेशन के साथ पहुंचे जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर में प्रवेश पर रोक

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल आर्टिकल 370 हटने के मद्देनजर शनिवार को जम्मू-कश्मीर का दौरा करने के लिए श्रीनगर पहुंच गए हैं।

विस्तारा की फ्लाइट में राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, शरद यादव, आनंद शर्मा, माजिद मेमन, मनोज झा और डी राजा मौजूद हैं।

Congress leader Rahul Gandhi onboard flight to Srinagar. A delegation of Opposition leaders, including Rahul Gandhi, are visiting Jammu & Kashmir today. pic.twitter.com/ixBkANgksg — ANI (@ANI) August 24, 2019

इस दौरान मनोज झा ने कहा कहा कि हम लोग जम्मू-कश्मीर के लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है।

वहीं, शरद यादव का कहना है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और क्या हम अपने ही देश के एक भाग में नहीं जा सकते? माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि उनको जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विनम्रतापूर्वक आमंत्रित किया था।

इसलिए हम उनके निमंत्रण के सम्मान में श्रीनगर जा रहे हैं।

Opposition leaders D Raja, Sharad Yadav,Majeed Memon and Manoj Jha onboard flight to Srinagar.Opposition delegation including Rahul Gandhi are visiting Jammu & Kashmir today. pic.twitter.com/a5gxyy2i2o — ANI (@ANI) August 24, 2019

इससे पहले प्रशासन ने विपक्षी नेताओं को यह कहते हुए यहां नहीं आने का अनुरोध किया है कि धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हालात में बाधा डालने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए।

जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को सीमा पार आतंवाद और आतंकियों व अलगाववादियों के हमले से बचाने की कोशिश कर रही है और बदमाशों व उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित कर धीरे-धीरे सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश कर रही है।

इस स्थिति में वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा सामान्य होते हालात को छेड़ने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।