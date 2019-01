रफाल विवाद के बीच मनोहर पर्रिकर से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जाना हालचाल

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से अचानक मुलाकात की। 15 मिनट की इस मुलाकात में राहुल गांधी ने मनोहर पर्रिकर का हालचाल जाना। हालांकि, जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच किसी और विषय पर बातचीत नहीं हुई।

मनोहर पर्रिकर से मिले राहुल गांधी

हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि इस मुलाकात में राहुल गांधी ने राफेल डील का मुद्दा उठाया। लेकिन, गोवा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कि राहुल व्यक्तिगत दौरे पर हैं और पर्रिकर के स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे थे। मनोहर पर्रिकर से मुलाकात को व्यक्तिगत मीटिंग बताते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंन लिखा कि आज सुबह मैंने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। मैंने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। यह एक व्यक्तिगत दौरा था। गौरतलब है कि मनोहर पर्रिकर काफी लंबे समय से बीमार हैं और पैंक्रियास कैंसर की एडवांस स्टेज से पीड़ित हैं। पर्रिकर अभी तक दिल्ली, मुंबई और अमेरिका में इलाज करा चुके हैं। पिछले साल 14 दिसंबर को वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे और दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री का पद संभाला था।

This morning I visited Goa CM, Manohar Parrikar , to wish him a speedy recovery. It was a personal visit.



