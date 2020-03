कोरोनावायरसः राहुल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने का वक्त नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार रात को सोशल मीडिया छोड़ने के संदेश को लेकर तो अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीएम मोदी के हर संदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोमवार रात जहां राहुल गांधी ने पीएम से सोशल मीडिया न छोड़ने की अपील की, मंगलवार दोपहर उन्होंने पीएम पर कसकर निशाना साधा। राहुल ने इस दौरान कोरोनावायरस को लेकर भी प्रधानमंत्री कार्यालय को आड़े हाथ लेकर संदेश दिया।

पीएम मोदी छोड़ने वाले हैं सोशल मीडिया! राहुल गांधी ने कहा- बस नफरत छोड़ दीजिए... #PMModi

राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनपर तंज कसा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा, "डियर पीएमओ, जिस वक्त भारत एक आपातकाल का सामना कर रहा है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ वक्त बर्बाद करना बंद कर दीजिए। कोरोनावायरस की चुनौती से हर भारतवासी को बचाने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए ऐसा कैसे किया जाता है।"

Dear @PMOIndia , Quit wasting India's time playing the clown with your social media accounts, when India is facing an emergency. Focus the attention of every Indian on taking on the Corona virus challenge. Here's how it's done.. #coronavirusindia pic.twitter.com/jLZG5ISjwt

राहुल ने इस ट्वीट के साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह देशवासियों को इस आपातकाल के बारे में संबोधित कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने कोरोनावायरस का हवाला देते हुए ट्वीट कर लिखा, "हर देश के सामने ऐसे कुछ क्षण आते हैं जब इनके नेताओं की परीक्षा होती है। एक सच्चा नेता पूरी तरह से भारत और इसकी अर्थव्यवस्था पर वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले बड़े संकट को टालने पर ध्यान केंद्रित करेगा।"

There are moments in the life of every nation when its leaders are tested. A true leader would be completely focused on averting the massive crisis about to be unleashed by the virus on India and its economy. #coronavirusindia https://t.co/SuEvqMFbQd