नई दिल्ली। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से बड़े-बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों से पहले ही जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कर्नाटक के किसानों के मुद्दे पर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कर्नाटक के किसानों के लिए पीएम मोदी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है।

कर्नाटक के किसानों के लिए राहुल ने जारी किया पीएम का रिपोर्ट कार्ड

राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस आरोप का जवाब दिया है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने किसानों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया है। राहुल ने इस आरोप जवाब देते हुए पीएम मोदी का कर्नाटक के किसानों के लिए किए गए काम का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट कार्ड में मोदी सरकार 'F' ग्रेड दिया है।

कांग्रेस ने कर्नाटक के किसानों को दिए हैं 8500 करोड़ रुपए- राहुल गांधी

राहुल ने लिखा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के लिए 8500 करोड़ दिए, लेकिन केंद्र ने एक भी रुपया नहीं दिया। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि पीएम की फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला, उल्टे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को इससे बड़ा फायदा मिला है। वहीं उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने कर्नाटक के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ाया है। आखिरी में राहुल गांधी ने पीएम को 'F' ग्रेड दिया है।

राहुल ने बहस के लिए पीएम मोदी को दी थी चुनौती

आपको बता दें कि पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग काफी दिनों से चल रही है। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री को ये चुनौती दी कि वो उनके सामने 15 मिनट भी बहस में नहीं टिक पाएंगे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान का जवाब देते हुए कहा था कि मैं चुनौती देता हूं कि राहुल कागज से पढ़कर किसी भी भाषा में सिद्धारमैया की उपलब्धियों के बारे में 15 मिनट बोल दें।

Mr Modi’s Report Card



State: Karnataka

Sub: Agriculture



1. Contribution to Cong State Govts 8,500 Cr Farm Loan waiver = 0 Rs



2. PM’s crop insurance scheme: Farmers suffer; pvt insurance companies make huge profits.



3. No MSP+50%, for Karnataka farmers.



Grade = F pic.twitter.com/SLJBE4cXWC