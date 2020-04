राहुल गांधी की मांग- कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आइटम्स हों GST मुक्त

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने सोमवार को मांग की कि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) महामारी के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों ( Medical devices )

पर वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) न लगाया जाए।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "इस कठिन समय में हम मांग कर रहे हैं कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए आवश्यक उपकरणों और अन्य वस्तुओं को जीएसटी मुक्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी, फेस मास्क पर पांच प्रतिशत और पैरासिटामॉल टैबलेट, पीपीई किट्स, वेटिलेटर्स पर 12 प्रतिशत जीएसटी है।

इन करों के कारण ये सामान अस्पतालों और जनता के लिए अधिक खर्चीले हो रहे हैं, जिसके कारण आमजन पर बोझ बढ़ रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इन उत्पादों पर जीएसटी समाप्त कर दे और जनता के लिए इन्हें सस्ता बना दे।

