वेटनरी डॉक्टर मर्डर केसः स्तब्ध राहुल गांधी का ट्वीट, अकल्पनीय है यह घटना

नई दिल्ली। हैदरबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की वीभत्स घटना की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी निंदा की है। देश को झकझोर देने वाले मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वह हैदराबाद में हुए क्रूर दुष्कर्म और हत्या के बारे में सुनकर स्तब्ध हैं।

वेटनरी डॉक्टर मर्डर केसः पुलिस ने चार आरोपी धरे, तेलंगाना गृहमंत्री ने दिया ऐसा बयान

राहुल ने कहा कि यह कल्पना भी करना मुश्किल है कि कोई भी इंसान किसी के साथ इस तरह की भयानक व अकारण हिंसा कर सकता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं।"

इस घटना के बाद पनपने सार्वजनिक आक्रोश के बाद तेलंगाना सरकार ने इस गंभीर मामले में तेजी से आगे बढ़ने की बात कही है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने शुक्रवार को कहा कि वह युवा पशु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी की हत्या से संबंधित मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे।

I'm shocked to hear about the brutal rape & murder of #DrPriyankaReddy in Hyderabad . How anyone could subject another human being to such terrible, unprovoked violence is beyond imagination. My thoughts & prayers are with the victim's family at this time of immense grief.