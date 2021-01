तमिलनाडु : राहुल गांधी ने तंजिया लहजे में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा - मैं आपसे मन की बात कहने नहीं आया

नई दिल्ली। तमिलनाडु के तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी रविवार को इरोड के पेरुंडुरई पहुंचे। पेरुंडुरई पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहां यह बताने के लिए नहीं आया हूं कि आपको क्या करना है या आपको मेरा मन की बात बताना है।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi welcomed by party workers and supporters at Perundurai in Erode, Tamil Nadu. pic.twitter.com/CGkOoSxAE4