Rahul Gandhi : किसान कृषि बिल को समझ गए तो देश भर में आंदोलन शुरू हो जाएगा

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अधिकांश किसान बिल की डिटेल को नहीं समझते हैं। अगर वो इसे समझ गए तो देशभर में आंदोलन शुरू हो जाएंगे।

We threw out the old British Bill & brought out a brand new Bill that guaranteed compensation & protection to our farmers...The first thing Narendra Modi ji did when he became PM was trying to kill this Bill. We fought him in Parliament & stopped him from killing it: Rahul Gandhi https://t.co/gr9FQeoMqZ