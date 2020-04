राहुल गांधी की सरकार से मांग- देश में अब स्मार्ट अपग्रेड लॉकडाउन की जरूरत

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने कहा कि लॉकडाउन ( Lockdown in India ) ने लाखों किसानों, प्रवासी मजदूरों, ग्रामीणों और व्यापारियों के सामने मुश्किल खड़ी की।

अब वायरस हॉटस्पॉट ( coronavirus hotspot ) को अलग कर अन्य क्षेत्रों को व्यवसायों को फिर से खोला जा सकता है। अब देश स्मार्ट अपग्रेड लॉकडाउन ( Smart upgrade lockdown ) की आवश्यकता है।

राहुल गांधी की सरकार से यह मांग ऐसे समय आई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) कल यानी मंगलवार सुबह 10 बजे कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर देश को संबोधित करने वाले हैं।

विश्वविद्यालयों की स्नातक और स्नाातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जून में करवाने की सिफारिश

अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि किसानो,श्रमिकों,दिहाड़ी मज़दूरों,व्यापारियों,सभी को एक पैमाने से नहीं देखा जा सकता।

पूर्ण लॉकडाउन कई वर्गों के लिए विपदा बन गया है।देश को “स्मॉर्ट” समाधान की ज़रूरत है।

बड़े स्तर पे टेस्ट,वाइरस हॉटस्पॉट की पहचान और घेराव,बाक़ी जगहों पर सावधानी से धीरे-धीरे काम-काज शुरू होना चाहिए।

कोरोना से जंग में जुटे राजस्थान के कर्मवीर, सफदरजंग में संभाला मोर्चा

The one-size-fit-all lockdown has brought untold misery & suffering to millions of farmers, migrant labourers, daily wagers & business owners.



It needs a “smart” upgrade, using mass testing to isolate virus hotspots & allowing businesses in other areas to gradually reopen.