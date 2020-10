पंजाब: सीएम अमरिंदर बोले होशियारपुर रेप केस में राजनीति कर रही BJP, राहुल गांधी ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार

नई दिल्ली। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप और फिर हत्या ( Punjab Hoshiarpur Rape Murder Case ) मामले में सियासत गर्माता ही जा रहा है। जहां एक ओर भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है, वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है।

इन सब के बीच राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बड़ी बात कही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा 'यदि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने भी इस बात से इनकार किया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है, उसके परिवार को धमकाया नहीं गया और न ही न्याय के रास्ते में रुकावट पैदा की, तो न्याय के लिए लड़ने जरुर जाउंगा।

जावड़ेकर का राहुल पर हमला, बोले- कांग्रेस शासित राज्यों में मौन और अन्य प्रदेशों में पीड़ित परिवार के साथ फोटो सेशन

भाजपा ने राहुल और प्रियंका पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस शासित प्रदेश में हुए रेप मामले को लेकर वे न तो ट्वीट करते हैं और न ही संवेदना जताने के लिए पीड़ित परिवार के पास जाते हैं, जबकि भाजपा शाषित प्रदेश में ऐसी घटना होने पर तुरंत राजनीति करने आ जाते हैं।

सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा-राजनीति कर रही है भाजपा

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर रेप केस मामले में भाजपा के आरोपों पर कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा नेता निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके ये आरोप राजनीति से प्रेरित है और बेबुनियाद बताया। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भाजपा के हमलों को खारिज कर दिया।

Unlike in UP, the governments of Punjab and Rajasthan are NOT denying that the girl was raped, threatening her family and blocking the course of justice.



If they do, I will go there to fight for justice. #Hathras