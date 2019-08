नई दिल्‍ली। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने अनुच्‍छेद 370 पर मंगलवार को चुप्‍पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया। उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 को समाप्‍त कर अच्‍छा नहीं किया। भाजपा के इस फैसले से राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

National integration isn’t furthered by unilaterally tearing apart J&K, imprisoning elected representatives and violating our Constitution. This nation is made by its people, not plots of land.



This abuse of executive power has grave implications for our national security.