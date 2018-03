नई दिल्ली। कैंब्रिज एनालिटिका और फेसबुक डेटा चोरी मामले पर अब भारत में भी विवाद अपनी चरम पर आ गया है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाए जाने के बाद खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोसुल में 39 भारतीयों की मौत पर घिर जाने के बाद सरकार ने डेटा चोरी की फर्जी कहानी गढ़ दी है। राहुल ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है।

समस्या: 39 भारतीयों की मौत; बैकफुट पर सरकार, झूठ बोलते पकड़ी गई

समाधान: कांग्रेस और डेटा चोरी को लेकर कहानी गढ़ दो

परिणाम: मीडिया में बाइट लेने की होड़ मची, 39 भारतीयों का मामला रडार से गायब

Problem: 39 Indians dead; Govt on the mat, caught lying.



Solution: Invent story on Congress & Data Theft.



Result: Media networks bite bait; 39 Indians vanish from radar.



Problem solved.