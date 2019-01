राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा- हम जनता की बात करते हैं इसलिए मोदी से अलग हैं

नई दिल्‍ली। मिशन 2019 के तहत कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी आज ओडिशा पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद भुवनेश्‍वर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि हम जनता की बात करते हैं इसलिए भाजपा और पीएम मोदी से अलग हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मेरे रोल मॉडल नहीं हैं लेकिन उनमें बहुत सी बातें हैं जो अच्छी लगती हैं। उन्‍होंने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो मेरे विरोधी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार ओडिशा की अहमियत काफी ज्‍यादा है। यही कारण है कि पीएम मोदी और भाजपा के अध्‍यक्ष अमित शाह ने ओडिशा का हाल ही में कई बार दौरा किया है।

आरएसएस और भाजपा से बहुत कुछ सीखा

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की गालियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसके बावजूद मैं मोदी से नफरत नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के सामने बड़ी समस्‍या किसानों को फसल का उचित मुआवजा दिलाने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की है। इस संकट से हम कैसे निपटते हैं ये विचारधारा और एक नेता की सोच पर निर्भर करती है। उन्‍होंने कहा कि पीएम दोनों मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं।

Rahul Gandhi in #Bhubaneswar: Ours is a dynamic process, we listen to the people. Not like Mr.Narendra Modi who thinks he knows everything, there is no scope of feedback. This is the basic difference between us and BJP pic.twitter.com/76lSDcIv7i