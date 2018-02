कर्नाटक में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, भ्रष्टाचार में बीजेपी का है विश्व रिकॉर्ड

कोप्पल: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कर्नाटक दौरे पर हैं। रविवार को कोप्पल में राहुल गांधी ने लिंगायतों के प्रसिद्ध सिध्देश्वर मठ के दर्शन किए। इसके बाद रोड शो मेें हिस्सा लिया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में बीजेपी का विश्व रिकॉर्ड है। राहुल ने कहा कि सरकार ने वादे तो किए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किए गए।

