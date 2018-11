कैसे बदली सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की छवि, बता रही हैं इसे अंजाम देने वाली रम्या उर्फ दिव्य स्पंदना

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और कांग्रेस की मौजूदगी को काफी मजबूती देने वाली दिव्य स्पंदना राजनीति में आने और सांसद बनने से पहले कन्नड़ सहित दक्षिण भारत की कई भाषाओं की फिल्मों में धूम मचा चुकी हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले कर किए ट्वीट की वजह से भी वे विवादों में रही हैं। पेश है उनसे बातचीत के अंश-

एक समय राहुल गांधी सीधे सोशल मीडिया पर आने से परहेज करते थे। ट्विटर हैंडल भी ऑफिस ऑफ आरजी (राहुल गांधी का कार्यालय) था। आज राहुल व्यक्तिगत फोटो डालते हैं। कैसे आया बदलाव?

ठीक कहा आपने। एक समय सोशल मीडिया पर एक ही अफसाना छाया रहता था। हमारे लोग सक्रिय नहीं थे। फिर हमने तय किया कि हमें इस पर कब्जा तो नहीं करना लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से इस माध्यम पर अपनी आवाज रखनी है।

जब मुझे नियुक्त किया गया तब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं थी और ना ही आज हूं। लेकिन काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है। राहुलजी ने बहुत आत्मविश्वास दिलाया। उनके विचारों और ब्लूप्रिंट पर काम कर के सीखा। उन्होंने शुरुआत में ही कहा

था कि जो भी हो हमें सच बोलना है। हमारे सोशल मीडिया टीम का यही आधार-वाक्य बना। अब हमारी रणनीति फेक प्रोपगंडा का मुकाबला करना है।

एक समय राहुलजी जो कहते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हंसते थे। लेकिन नोटबंदी हो या रफाल हो, बाद में लोगों को लगा कि राहुल सच बोल रहे थे और हम ही देख नहीं पाए।

दूसरी बात है कि हमने संभवतः ऐसी सामग्री बनाई जो लोगों को पसंद आई। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आने वाले लोगों को बहुत गंभीर सामग्री नहीं परोसी जा सकती। इसलिए हमने वीडियो, हास्य और चित्रों का खूब सहारा लिया। बहुत से लोग आम तौर पर राजनीति को पसंद नहीं करते, उन्हें भी जोड़ना था। जब उन्हें लगा कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं तो वे भी जुड़े और अब सोशल मीडिया का नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका है।

लेकिन राहुल को इसके लिए कैसे तैयार किया, खुद ट्विटर पर आने के लिए?

राहुलजी हर चीज को ईमानदारी और संजीदगी से लेते हैं। उन्हें लगता था कि अगर कुछ उनके नाम से सोशल मीडिया पर डाला जाए तो वे उसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार होंगे। साथ ही उन्हें लगता था कि अन्य जरूरी काम के बीच इसके लिए समय निकालना मुश्किल होगा। लेकिन एक समय आया जब उन्हें लगा कि यह करना ही है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उनके ट्वीट कितने पसंद किए जा रहे हैं।

राहुल के बहुत से ट्वीट हिंदी में होते हैं। यह किसका फैसला है?

राहुलजी का मानना है कि अगर देश के सभी लोगों तक पहुंचना है तो अलग-अलग भाषा का इस्तेमाल करना होगा। पहले ट्विटर पर बहुत कम लोग थे और उस समय इसकी भाषा अंग्रेजी ही थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं। क्षेत्रीय भाषाएं सभी प्लेटफार्म पर बढ़ रही हैं। आज भी इंस्टाग्राम की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन फेसबुक पर हिंदी और तमिल ज्यादा है। कई बार दूसरे भाषा-भाषी कहते हैं कि हिंदी क्यों, हमारी भाषा में कीजिए।

