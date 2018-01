पीएम मोदी ने पूछा मन की बात में क्या कहूं... राहुल गांधी ने दिया कुछ ऐसा जवाब

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें रोजगार सृजन और डोकलाम में चीनी सेना को बाहर करने की योजना के बारे में बताना चाहिए।



प्रिय मोदी जी...

राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वर्ष 2018 में पहले 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे जाने पर अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी। गांधी ने ट्वीट किया कि प्रिय नरेंद्र मोदी, यह बताइए कि आप युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या योजना बना रहे हैं, डोकलाम से चीनियों को बाहर करने और हरियाणा में दुष्कर्म रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

इससे पहले मोदी ने ट्वीट कर 28 जनवरी को प्रसारित होने वाले साल के पहले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे थे।

Dear @narendramodi, since you've requested some ideas for your #MannKiBaat monologue, tell us about how you plan to:



1. Get our youth JOBS

2. Get the Chinese out of DHOKA-LAM

3. Stop the RAPES in Haryana. pic.twitter.com/pwexqxKrTQ