Bihar Assembly Polls: राहुल का PM पर निशाना, कहा- झूठ बोलने में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के पहले चरण के मतदान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi )बाल्मीकि नगर में चुनावी रैली करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा झूठ बोलने में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते।

राहुल ने कहाअब प्रधानमंत्री भाषणों में यह नहीं कहते कि वे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वह जानते है कि वह झूठ बोल रहे थे और लोग भी इसे जानते हैं।

Congress gave direction to the country. We gave MNREGA, waived off farmers' loans. We know how to run the country, stand with farmers and generate employment, but yes, we do lack one thing - we don't know how to lie. We cannot compete with him (PM) at lying: Rahul Gandhi https://t.co/AAgU2Jf71V