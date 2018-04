नई दिल्ली : कठुआ दुष्कर्म का मामला देशभर में छाया हुआ है। इस मामले पर राजनीति पर हो रही है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में छोटे बच्चों के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर मोदी सरकार की कड़ी निंदा करते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि, “2016 में 19,675 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज होना शर्मनाक है। पीएम मोदी अगर बच्चियों को न्याय दिलाने को लेकर गंभीर है तो उन्हें ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए।”

There were 19,675 rapes of minor children reported in 2016. This is shameful.



PM should fast track these cases and punish the guilty if he is serious about providing “justice for our daughters”. #SpeakUp — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 16, 2018

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को मिले मौत : फारूक अब्दुल्ला

इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मांग की है कि नाबालिगों से दुष्कर्म करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक लाया जाए और इसके लिए जम्मू -कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कहा कि, " इस तरह के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि, "पीडि़त बच्ची मेरी बेटी की तरह है। ऊपर वाले का शुक्रिया कि देश की आंखे खुल गई और इसे बहुत गंभीरता से लिया गया। मुझे उम्मीद है कि न्याय होगा और हम विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएंगे जिसमें इस तरह की घटनाओं में मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए विधेयक पारित किया जाए और इसके लिए पीडीपी -बीजेपी की सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए।

सीएम महबूबा मुफ्ती भी कर चुकीं हैं नए कानून लाने की बात

जम्मू- कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 12 अप्रैल को ट्वीट कर कहा था कि उनकी सरकार नया कानून लाकर नाबालिगों से दुष्कर्म करने वालों के लिए मौत की सजा को अनिवार्य बनाएगी। हम किसी और बच्चे को इस पीड़ा से नहीं गुजरने देंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक हमीद करा ने कहा कि पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार ने बड़ी चालाकी से सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा के दो मंत्रियों का इस्तीफा कराया। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर में आरएसएस के परिवार से संबंधित भाजपा के साथ सरकार बनाकर जो कदम उठाया है उसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती।

We will never ever let another child suffer in this way. We will bring a new law that will make the death penalty mandatory for those who rape minors, so that little Ashifa’s case becomes the last. 2/2 — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 12, 2018

I want to assure the entire nation that I stand committed not just to ensure justice for Ashifa but also seek exemplary punishment for those responsible for a crime whose brutal savagery has shamed humanity. 1/2 — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 12, 2018

केजरीवाल ने भी की नए सिस्टम की मांग

बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को छह महीने के अंदर फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल राजघाट के सामने समता स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी समता स्थल पहुंचे। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा था कि दुष्कर्म खत्म करने का मुद्दा देश का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि दुष्कर्म करने से लोग डरें।