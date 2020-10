पंजाब में किसान न्याय यात्रा में राहुल गांधी गिना रहे केंद्र सरकार के अन्याय

चंडीगढ़। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयकों के विरोध में केंद्र सरकार पर हमलावर रुख एख्तियार किए हुए विपक्ष लगातार नए तीर छोड़ रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों पंजाब में हैं और मंगलवार को वहां जारी खेती बचाओ यात्रा, किसान न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रैक्टर चलाया और केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की।

पीएम मोदी ने बताई आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत की तैयारी, वैश्विक सम्मेलन में की बड़ी घोषणा

अलग-अलग स्थानों पर आयोजित रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा, "भाजपा सरकार पिछले 6 सालों से गरीब, मजदूर और किसानों पर आक्रमण कर रही है। भाजपा की नीतियां देश के हर वर्ग को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हैं। प्रधानमंत्री की नीतियों ने देश में रोजगार उत्पन्न करने वाली व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री भविष्य में रोजगार नहीं दे पायेंगे, एक भंयकर बेरोजगारी की तरफ देश बढ़ रहा है।

LIVE: Public rally by Shri @RahulGandhi in Punjab for Day 3 of Kheti Bachao Yatra. #किसान_न्याय_यात्रा https://t.co/0EepJXN94O