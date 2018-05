नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा चुनाव का संग्राम आखिरी दौर में है। ऐसे में सियासी दलों के नेता तूफानी दौरा कर रहे हैं। बुधवार को बेंगलुरु में राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप है लेकिन पीएम चुप हैं।

पीएम के वादे खोखले

इससे पहले कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। राहुल ने कहा कि पीएम के सभी दावे और वादे खोखले हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से बताऊं तो पीएम सहित भाजपा के एक भी नेता इसका जवाब नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए कि न केवल उनके दावे झूठे हैं, बल्कि भाजपा के अधिकांश नेता भ्रष्‍टाचार में लिप्‍त हैं।राहुल ने पीएम से पूछा कि भाजपा ने एक ऐसे शख्स को सीएम पद का उम्मीदवार क्यों बनाया है, जिसके नाम कई बार जेल जाने का रिकॉर्ड है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि हम पीएम से बार-बार पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों एक ऐसे आदमी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है जो जेल जा चुका है। उन्‍होंने रेड्डी बंधुओं को टिकट क्यों दिया जबकि उनपर 35 हजार करोड़ रुपए लूटने के आरोप हैं।

You should've seen Congress. We oppose PM, we speak against him but we respect PM's post. He thinks if he speaks against Congress, against Siddaramaiah, his party will be benefited. But this shows PM's post in a bad light, he'll never understand this: Rahul Gandhi in Bengaluru pic.twitter.com/62PFRdIXH4