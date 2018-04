नई दिल्ली: बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में दलितों पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं दलितों की स्थिति को देखकर हैरानी हो रही है और पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि सिर्फ अंबेडकर जी की मूर्ति के आगे नमस्कार करना ही दलितों का सम्मान करना है। राहुल ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'आप दलितों को बर्बाद करने पर तुले हैं, उनकी हत्या होने देते हैं और आप अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने नमस्ते कर रहे हैं'।

कर्नाटक दौरे पर हैं राहुल गांधी

गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे-जैसे नजदीक आ रही है सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार अभियान 'जन आशीर्वाद यात्रा' के दौरान कर्नाटक दौरे पर हैं। रविवार को बेंगलुरू में सफाईकर्मियों और निगमकर्मचारियों के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। इस दौरान कुछ महिला सफाईकर्मियों ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। राहुल गांधी खुद सभाओं के बीच जाकर महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाई।

Congress President @RahulGandhi interacted with Paura Karmikas (sanitation workers) at Jakkarayana Kere in Bengaluru this morning. #JanaAashirwadaYatre #BengaluruNammaHemme pic.twitter.com/rmqBtzyC7v

बिजनेस मैन से मिले राहुल गांधी

सफाईकर्मियों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनाना ज्योति ऑडिटोरियम में संवाद कार्यक्रम के तहत कुछ बिजनेस मैन से भी मुलाकात की। इस दौरान बिजनेस मैन ने जीएसटी के मुद्दे भी उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि आम चुनाव में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वह जीएसटी में बदलाव करेंगे।

AIMC Pres @sushmitadevmp along with @INCIndia Pres @RahulGandhi taking part in Samvada with representatives of the business community at Jnana Jyothi Auditorium.#JanaAashirwadaYatre #BengaluruNammaHemme pic.twitter.com/OlhKCRuCsY