Rahul Gandhi ने पीएम पर साधा निशाना, कहा - मोदी पूंजीपतियों के सबसे बड़े हितैषी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने गुरुवार को एक ट्विट कर पीएम मोदी पर फिर तंज कसा है। लेकिन इस बार उन्होंने साहित्यिक लहजे में एक कविता पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ( PM Modi ) पर हमला बोला है। अपने ट्विट में उन्होंने पीएम को गरीब, किसान और देश के कमजोर बच्चों का विरोधी करार दिया है।

जनता के दुर्दशा के लिए केंद्र जिम्मेदार

उन्होंने अपने ट्विट में लिखा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश का आम आदमी परेशान है। महंगाई में बेतहाशा वृद्धि की वजह से लोग जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा सहे हैं। तीन-तीन फार्म बिल पास कर उन्होंने देश के किसानों का न केवल सम्मान बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार भी छीन लिया है।

अंत में उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं की जानकारी मोदी सरकार को है, लेकिन वो लोगों को राहत दिलाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। पीएम केवल अपने पूंजीपतियों की समस्याओं का समाधान निकालने में व्यस्त रहते हैं।

भूखमरी से मर रहे हैं लोग

एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। बुधवार को राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। भुखमरी से लोग मर रहे हैं। खासकर बच्चों की मौत तो दिल दहलाने वाली है। लेकिन भारत सरकार गोदाम में पड़े अनाज उन्हें मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है।

